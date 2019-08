Dopo la magia del Red Bull ring, quel sorpasso capolavoro all’ultima curva, Andrea Dovizioso ha tutto il diritto di credere a un titolo che il buon senso avrebbe già assegnato a Marc Marquez. Perché lo spagnolo comanda il campionato con 58 punti di vantaggio e perché ha un ruolino di marcia formidabile: sei vittorie e quattro secondi posti. Dovizioso dovrebbe recuperargli una media di 7,25 punti a gara, e anche così si ritroverebbe alla fine appaiato a Marquez. In palio restano 200 punti e solo la calcolatrice darebbe una speranza concreta al ducatista che dovrebbe vincere tutte le restanti gare sperando che il suo avversario non vada quasi mai oltre il terzo posto. Solo così potrebbe batterlo, sul filo di lana, nella corsa al titolo. Pura utopia a pensarci bene ma non per questo meno affascinante. Credere ai sogni è in fondo il sale delle imprese sportive. E dopo quello che ha fatto in Austria, Dovizioso farebbe bene a non mollare, perché il motociclismo che pure è fatto di calcoli meticolosi e di accurate pianificazioni, deve comunque affrontare anche il lato irrazionale delle corse. L’imponderabile, rappresentato dal caso che alimenta le speranze di chi insegue e aumenta le paure di chi deve scappare.