MotoGP in Austria: orari tv e streaming e dove vedere la gara di Spielberg18-20 SETTEMBRE
MotoGP in pista a Spielberg fino a domenica 20 settembre per il GP d'Austria, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14, dopo la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali
MotoGP in Austria per l'ultimo appuntamento europeo prima del tour tra Asia e Australia. Si corre a Spielberg fino a domenica 20 settembre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Nel weekend in pista anche l'Harley-Davidson Bagger World Cup, che assegnerà il primo titolo della stagione.
Sprint sabato alle 15, gara domenica alle 14
Al Red Bull Ring si parte venerdì con le prove libere alle 10.40, mentre alle 14.55 sono in programma le Pre-qualifiche. Sabato, alle 10.05, la seconda sessione di prove libere, poi alle 10.45 scattano le qualifiche. Alle 14.55, invece, semaforo verde per la Sprint Race. Domenica alle 14 la gara della top class, preceduta come sempre dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15). I GP domenicali saranno visibili anche in differita su Tv8 con i seguenti orari: ore 14 la Moto3, ore 15.15 la Moto2 e ore 17 la MotoGP.
GP Austria: il programma del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW:
Giovedì 17 settembre
- Ore 14.15: Paddock Pass
- Ore 16: Conferenza stampa piloti
Venerdì 18 settembre
- Ore 8.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 9.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 10.40: MotoGP - Prove Libere 1
- Ore 11.40 – Paddock Live
- Ore 13.10: Paddock Live
- Ore 13.15: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 14: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 14.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live Show
- Ore 16.45: Talent Time
Sabato 19 settembre
- Ore 8.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 9.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 10.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 10.45: MotoGP – Qualifiche
- Ore 11.40: Paddock Live
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 12.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 13.35: Moto2 – Qualifiche
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 14.55: MotoGP – Sprint
- Ore 15.45: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Talent Time
- Ore 17: Harley-Davidson Bagger World Cup – Gara 1 (differita)
Domenica 20 settembre
- Ore 8.55: Harley-Davidson Bagger World Cup – Gara 2
- Ore 9.35: Warm Up MotoGP
- Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade
- Ore 10.30: Paddock Live
- Ore 11: Moto3 – Gara
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 12.15: Moto2 – Gara
- Ore 13.15: Paddock Live
- Ore 13.30: Grid
- Ore 14: MotoGP - Gara
- Ore 15: Zona Rossa
- Ore 16: Race Anatomy