MotoGP in pista a Spielberg fino a domenica 20 settembre per il GP d'Austria, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW . Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14, dopo la Moto3 (ore 11) e la Moto2 (ore 12.15). Di seguito il programma completo sui nostri canali

MotoGP in Austria per l'ultimo appuntamento europeo prima del tour tra Asia e Australia. Si corre a Spielberg fino a domenica 20 settembre, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW, con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti pre e post gara, aggiornamenti dalla pista affidati a Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. A Rosario Triolo e Mattia Pasini il commento di Moto2 e Moto3. Nel weekend in pista anche l'Harley-Davidson Bagger World Cup, che assegnerà il primo titolo della stagione.