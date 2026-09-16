Ai Ogura è pronto a tornare in pista nel GP d'Austria dopo aver saltato gli ultimi due appuntamenti di Aragon e Misano per la frattura alla mano sinistra vicino al pollice. Il pilota Trackhouse-Aprilia sarà a Spielberg e giovedì si sottoporrà alla visita medica decisiva per ottenere l'idoneità a partecipare. Se arriverà l'ok, il giapponese tornerà a disposizione nel weekend da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 20 settembre

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