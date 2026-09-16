Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP, Nakagami al posto di Joan Mir sulla Honda Hrc al GP d'Austria: le news

gp d'austria

Joan Mir salterà il GP d'Austria: dopo il ritiro nella gara di Misano, lo spagnolo è stato sottoposto a controlli a Barcellona che hanno evidenziato valori ematici alterati e la necessità di ulteriori accertamenti. I medici gli hanno consigliato di fermarsi e al Red Bull Ring la Honda Hrc sarà affidata a Takaaki Nakagami. Il GP d'Austria è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 20 settembre

LA MOTOGP VOLA IN AUSTRIA: IL CALENDARIO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Ougura in Austria: atteso l'ok dei medici

verso spielberg

Ai Ogura è pronto a tornare in pista nel GP d'Austria dopo aver saltato gli ultimi due...

MotoGP a Spielberg: guida al GP d'Austria su Sky

18-20 SETTEMBRE

MotoGP in pista a Spielberg fino a domenica 20 settembre per il GP d'Austria, LIVE su Sky Sport e...

Bez: "Trasformerò il dolore di Misano in grinta"

aprilia

Il Mondiale torna subito in pista a Spielberg (dal 18 al 20 settembre LIVE su Sky Sport e in...

Bagnaia e il fuorionda con Diggia dopo Misano

MotoGp

In un dialogo catturato da Dazn Spagna dopo la gara di Misano Bagnaia parla con Di Giannantonio...

Espargaró ancora al posto di Vinales in Austria

MotoGp

Come accaduto a Silverstone, Aragon e Misano, Maverick Vinales non prenderà parte al GP...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS