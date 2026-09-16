Joan Mir salterà il GP d'Austria: dopo il ritiro nella gara di Misano, lo spagnolo è stato sottoposto a controlli a Barcellona che hanno evidenziato valori ematici alterati e la necessità di ulteriori accertamenti. I medici gli hanno consigliato di fermarsi e al Red Bull Ring la Honda Hrc sarà affidata a Takaaki Nakagami. Il GP d'Austria è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 18 al 20 settembre

LA MOTOGP VOLA IN AUSTRIA: IL CALENDARIO