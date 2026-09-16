Il pilota italiano protagonista di un highside all'Arrabbiata 2 nella seconda giornata di test al Mugello con la Ducati 850: gli esami in ospedale hanno escluso qualsiasi infortunio, ma il leader del Mondiale Superbike è da considerarsi in dubbio per il prossimo test con il prototipo della Desmosedici 2027, in programma al Red Bull Ring lunedì 21 settembre dopo il GP d'Austria

Momenti di apprensione per Nicolò Bulega nella seconda e ultima giornata di test al Mugello con la Ducati 850: il pilota di Aruba Superbike, prossimo al salto in MotoGP con VR46 dal 2027, è stato protagonista verso l'ora di pranzo di un highside all'Arrabbiata 2. Dopo la caduta l'italiano è stato trasportato in ospedale per accertamenti, che fortunatamente non hanno evidenziato fratture o problematiche serie. Solo una brutta botta per il leader del Mondiale Sbk, che è stato già dimesso. Bulega che in precedenza aveva girato in 1'46''5, a sette decimi dal suo miglior tempo registrato al Mugello nel test precedente.