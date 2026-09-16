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Bulega, incidente oggi con la Ducati 850 nei test al Mugello: sta bene

test mugello

Il pilota italiano protagonista di un highside all'Arrabbiata 2 nella seconda giornata di test al Mugello con la Ducati 850: gli esami in ospedale hanno escluso qualsiasi infortunio, ma il leader del Mondiale Superbike è da considerarsi in dubbio per il prossimo test con il prototipo della Desmosedici 2027, in programma al Red Bull Ring lunedì 21 settembre dopo il GP d'Austria

SALUCCI: "CON BULEGA NON AVEVAMO FINITO IL LAVORO"

Momenti di apprensione per Nicolò Bulega nella seconda e ultima giornata di test al Mugello con la Ducati 850: il pilota di Aruba Superbike, prossimo al salto in MotoGP con VR46 dal 2027, è stato protagonista verso l'ora di pranzo di un highside all'Arrabbiata 2. Dopo la caduta l'italiano è stato trasportato in ospedale per accertamenti, che fortunatamente non hanno evidenziato fratture o problematiche serie. Solo una brutta botta per il leader del Mondiale Sbk, che è stato già dimesso. Bulega che in precedenza aveva girato in 1'46''5, a sette decimi dal suo miglior tempo registrato al Mugello nel test precedente.

Test al Red Bull Ring in dubbio

A questo punto resta da capire se Bulega sarà in pista lunedì 21 settembre per i test al Red Bull Ring che vedranno in pista sulle 850 diversi piloti MotoGP al termine del Gran Premio d'Austria in programma nel weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Il pilota Ducati è da considerarsi in dubbio, soprattutto tenendo conto che dal 25 al 27 la Superbike fa a tappa a Cremona per il terzultimo round stagionale. 

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