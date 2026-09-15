La MotoGP non si ferma: dopo Misano si va subito in Austria . Il back-to-back offre a Marco Bezzecchi un'occasione d'oro per ripartire dopo la delusione della caduta al primo giro nella gara di casa, arrivata mentre era in testa. "Sono chiaramente deluso per la gara di Misano ma la cosa positiva è che l'Austria arriva subito ", ha dichiarato il pilota italiano ai canali ufficiali di Aprilia. " Tornare in sella il prima possibile dopo un errore è fondamentale . Mi dispiace per la caduta ma da Misano ci portiamo a casa tanti aspetti positivi : la velocità, la pole position e il mio miglior risultato stagionale in una gara sprint (2° posto). L'errore fa male ma proveremo a trasformare quel dolore in grinta per l'Austria ".

Martin: "Sindrome compartimentale? Valuteremo dopo l'Austria"

Gara difficile anche per il compagno di squadra Jorge Martin, quinto al traguardo e raggiunto in testa alla classifica da Marc Marquez. "Misano non è andata esattamente come ci aspettavamo. Nonostante questo, ci teniamo stretti gli aspetti positivi, perché nella gara lunga avevo buone sensazioni, un buon passo e stavo guidando come piace a me, fino a quando ho iniziato a sentire l'avambraccio indurirsi". La sindrome compartimentale al braccio destro, infatti, lo ha rallentato non poco. "Dopo l'Austria valuteremo come affrontare questo problema fisico ed esamineremo le possibili soluzioni. Aprilia continua a fare un lavoro straordinario per aiutarmi a trovare il giusto feeling e ad affrontare il weekend con meno dubbi possibili. Ora dobbiamo concentrarci sull'Austria, che è una pista che mi piace. Vorrei ringraziare la squadra per il lavoro che sta facendo e i tifosi che ci hanno sostenuto per tutto il fine settimana a Misano. L'atmosfera è stata spettacolare".