“Bello poter correre qui a Silverstone con l’asfalto nuovo, c’è ancora qualche buchetta, ma la situazione è molto meglio dello scorso anno – racconta Andre Dovizioso, al termine di un venerdì di prove libere in cui hanno chiuso in testa le Yamaha, oltre al solito Marquez - È un circuito tosto anche con la pista liscia. Buon feeling, ma abbiamo ancora da lavorare. È sempre complicato trovare il giusto assetto, essere a posto sotto tutti gli aspetti. Non è facile, ma ancora dobbiamo sistemare dei dettagli”. La Ducati infatti dovrà trovare l’assetto migliore, tenendo conto anche di una situazione meteo diversa rispetto al passato sul circuito in Inghilterra. “Era caldo in pista nel pomeriggio e stando alle previsioni nei prossimi giorni la temperatura salirà ancora di più. Per questo sarà fondamentale capire domani come reagiranno le gomme, non le abbiamo provate molto oggi. Ci siamo concentrati più sul setup, ma anche lì dobbiamo fare meglio”. Inevitabile quindi che Dovizioso metta nella lista dei favoriti il campione del mondo, oltre ai piloti in sella alla Yamaha. “Marquez e Quartararo saranno 100% molto competitivi per la gara, Vinales allo stesso modo. Anche Rossi secondo me è veloce, ma in generale ci sono tanti piloti in linea con quei tempi. Avendo tre giorni asciutti però possono cambiare ancora molte cose”.