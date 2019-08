"È stata una giornata davvero difficile. Dopo due allenamenti mi fa male la colonna vertebrale, perché ho forzato molto nel corso delle prove. È uno sforzo per i piloti che sono al 100%, figuriamoci per me che ho perso l'abitudine di andare in moto, oltre che massa muscolare e ho ancora questa lesione che sta migliorando ma non è ancora del tutto guarita", ha commentato Jorge Lorenzo al termine della sessione di prove libere del Gran Premio di Silverstone. Il pilota spagnolo ha concluso le FP2 in penultima posizione, ma nella classifica combinata risulta essere ultimo: "Siamo nelle ultime posizioni, psicologicamente è dura da accettare ma in questo momento è il massimo che possiamo fare date le circostanze. La priorità è non cadere e prendere questa gara come allenamento per essere pronto nei prossimi GP". Nella giornata di venerdì si è fatta strada l'ipotesi che Jorge avrebbe anche potuto non concludere il weekend, ma il maiorchino sottolinea: "Ho male, ma spero di andare meglio domani. La gara sarà lunghissima ma farò il massimo per portarla a termine".