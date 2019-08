Al termine del prove libere del venerdì, Marc Marquez non ha nascosto la soddisfazione per una prima giornata in pista in cui la sua Honda ha dimostrato di poter competere nonostante le difficoltà su un tracciato come quello di Silverstone. "Sono contento di come sono andate le cose in generale - commenta in esclusiva a Sky Sport - felice di come sono riuscito a guidare oggi. Su questa pista avevamo qualche dubbio, ma fin da questa mattina tutto è andato per il verso giusto. Le Yahama restano le moto migliori qui a Silverstone, ma noi stiamo lavorando bene, abbiamo dimostrato di essere lì e questo è l’aspetto più importante". Una valutazione figlia del fatto che a Silverstone non sempre la Honda si è trovata a suo agio. "È una pista che risponde alle caratteristiche della Yahama, che su questo tracciato riesce a sfruttare i suoi aspetti migliori. A livello di grip le loro performance sono migliori di quelle di Honda e Ducati, che dimostrano di essere più forti sotto altri aspetti. Vediamo come andranno le cose durante il weekend, per il momento Quartararo e Vinales sono i più forti".