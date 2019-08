Mentre la MotoGP è in pista per il GP di Gran Bretagna - con Marc Marquez solidamente in testa alla classifica piloti e Andrea Dovizioso in sella alla Ducati a inseguire – sono state rese note le date dei test ufficiali del prossimo febbraio, in vista della stagione 2020. La prima finestra in cui iniziare a lavorare sui nuovi assetti sarà quella del 25 e 26 novembre 2019: una due giorni in cui la MotoGP potrà lavorare sul circuito di Jerez de la Frontera intitolato ad Angel Nieto. Dopo la pausa di fine anno invece si torna in pista a febbraio, prima con lo shakedown test dal 2 al 4 febbraio (la prima occasione per vedere le moto del nuovo anno) a Sepang, dove scenderanno poi in pista anche i piloti ufficiali dal 7 al 9 febbraio. Due settimane dopo si passa in Qatar: dal 22 al 24 febbraio la MotoGP, il weekend successivo la Moto2 e la Moto3.