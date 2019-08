Marquez forse ha proprio ragione: "Le Yamaha sono favorite a Silverstone", ha detto lo spagnolo al termine delle Libere del venerdì in Gran Bretagna. A giudicare dai tempi delle Libere 3, i piloti da battere in effetti sembrano proprio Fabio Quartararo e Valentino Rossi. Il primo ha battuto sé stesso, migliorando il proprio record delle Libere 2 con un tempo pazzesco: 1:58.547 (sfruttando anche le buone condizioni del nuovo asfalto). Alle sue spalle c’è un super Rossi, staccato di appena 146 millesimi. Il "Dottore" è andato molto forte nelle Libere 3 e si candida a essere tra i protagonisti sia in qualifica sia in gara. Ma attenzione a Marquez: il campione del mondo resta vigile in terza posizione, a +0.366 da Quartararo. Pensare che Marc sia fuori dalla lotta per la pole è decisamente sbagliato. A seguire troviamo due Ducati: 4° Miller e 5° Petrucci. Nella top 10 dei piloti che accedono al Q2 troviamo anche Franco Morbidelli (8° nella classifica combinata). Sorprende invece il 14° posto di Andrea Dovizioso (+1.193 da Quartararo), che sarà costretto a passare dal Q1. Jorge Lorenzo resta all'ultimo posto nella classifica combinata (penultimo nelle Libere 3). Le qualifiche della MotoGP scattano alle 15:10.