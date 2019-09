Grande prestazione per Federico Caricasulo nella sessione di Superpole della Supersport. Il pilota di Ravenna ha dominato nel combinato delle prove libere e si è confermato il più rapido in qualifica, con il tempo di 1’44”220. Secondo a oltre quattro decimi il suo compagno di squadra Randy Krummenacher, che nonostante un’abrasione al ginocchio e un alluce fratturato rimane un temibile avversario per la gara. Da non sottovalutare la terza posizione di Lucas Mahias, il cui weekend non è stato semplicissimo per via di problemi di feeling con la moto e una caduta. Isaac Vinales apre la seconda fila con la quarta posizione, ottenuta nonostante una scivolata; bene gli italiani Raffaele De Rosa e Ayrton Badovini, che occupano la quinta e la sesta casella dello schieramento. Terza fila per Hikari Okubo, Jules Cluzel e Kyle Smith, mentre Jules Danilo chiude la top-10. Gli altri italiani: tredicesimo Gabriele Ruiu, ventiduesimo Federico Fuligni, ventiquattresimo Michael Canducci, venticinquesimo Gianluca Sconza.