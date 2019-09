Valentino Rossi si prepara al Gran Premio di Misano sgommando sulle strade di casa in sella alla Yamaha. Il "Dottore" è partito dal suo ranch ed è arrivato a Tavullia per una passerella speciale, ricevendo l'abbraccio dei tifosi. La M1 numero 46 è spuntata tra due ali di folla, rigorosamente in giallo. "Sono contento, è sempre stato il mio sogno da bambino. Per la gara di domenica speriamo bene", le parole di Valentino Rossi rilasciate all'inviato di Sky Sport Sandro Donato Grosso. Il nove volte campione del mondo è passato per la prima volta a Tavullia con una MotoGP.