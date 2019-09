Ducati a caccia del riscatto dopo l'incidente di Silverstone che ha messo subito fuori dai giochi Dovizioso. La prima occasione per rialzarsi e riprendere la corsa su Marquez arriva questo weekend con una gara decisamente speciale, quella di San Marino: "Come ogni anno c'è tanta pressione, ma ormai siamo abituati. L'entusiasmo è aumentato, è sempre bello venire qua, è un weekend complicato ma affascinante. Questo circuito rappresenta per quasi tutti i piloti italiani il primo assaggio di una moto a ruote alte, è legato a ricordi importanti. Arrivarci da protagonista è una fortuna, vuoi goderti ogni singolo dettaglio della settimana".

Dall'Igna vuole consegnare a Dovizioso una moto adatta a vincere in ogni tappa: "Stiamo lavorando giorno e notte per alzare il livello della moto. Non è facile, ma non siamo lontani. Abbiamo perso punti a Silverstone, peccato, potevamo fare bene". Sulle sensazioni raccolte nei test di Misano: "Abbiamo trovato condizoni diverse rispetto al 2018, non siamo stati veloci come l'anno scorso, ma i test non sono sempre veritieri al massimo, quindi vediamola così...".