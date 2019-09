Il momento difficile dei “re”

Il primo pilota a raggiungere quota tre vittorie a Misano è stato Jorge Lorenzo, con una tripletta 2011-2012-2013, quandi Valentino lo ha eguagliato l’anno successivo, aggiungendo il terzo successo alla doppietta 2008-2009. I due tuttavia stanno vivendo momenti difficili e le loro ultime vittorie sono abbastanza distanti nel tempo: per Rossi sono due anni e due mesi, per Lorenzo un anno e un mese, con la beffa per Valentino che i suoi ultimi tre podi sono stati tutti secondi posti, e per Jorge la delusione di non aver ancora portato la Honda nella top-10 in gara (mentre il suo compagno di team ha vinto 6 volte quest’anno ed è salito sul podio 11 volte su 12...)

Marquez in agguato (se piove...)

Se i due pluricampioni qui sopra sono in difficoltà, Marquez, a quota due vittorie a Misano, sarebbe il candidato d’obbligo, ma qui ha vinto solo quando ha piovuto, nel 2015 e 2017: è quindi alla ricerca della sua prima vittoria “asciutta” sul tracciato italiano. L'anno scorso Marc non fu molto combattivo: ingarellatosi con Lorenzo per la seconda posizione, dopo che il connazionale cadde si accontentò di un comodo secondo posto, lasciando a Dovizioso, distante nella graduatoria mondiale, la vittoria. Chissà se quest’anno la mentalità sarà la stessa, visto che i suoi punti di vantaggio in campionato sono maggiori rispetto a dodici mesi fa (78 contro 59).

La “maledizione” della pole

L'ultimo pilota a vincere dalla pole qui è stato Dani Pedrosa nel 2010, quindi nelle ultime 8 edizioni il poleman non ha mai trionfato. A Pedrosa spetta un record diametralmente opposto rispetto a quello di vincere dalla pole qui a Misano: è l’unico ad aver trionfato qui senza partire dalle prime 5 posizioni in griglia. Vinse nel 2016 partendo 8° (…ed era l’8° vincitore nelle ultime 8 gare disputate allora).

Settebello spagnolo

I piloti spagnoli sono sempre pericolosi, ma nella “nostra” Misano hanno mostrato di recente un dominio schiacciante: le ultime ultime sette pole sono tutte iberiche (4 di Lorenzo, ed una per Pedrosa, Marquez e Vinales) ed hanno vinto sette delle ultime nove gare corse qui. A tenergli testa, Valentino Rossi, con il successo del 2014 e Andrea Dovizioso, vincitore l’anno scorso.