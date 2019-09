Nessuno fa sconti nella nona edizione della Spurtleda 58, gara di kart in cui si sfidano i piloti del Motomondiale, tutti sono più agguerriti che mai. E' un appuntamento speciale nella settimana del GP di San Marino, che oltre a far divertire piloti e tifosi ha l'obiettivo di raccogliere risorse a sostegno della Fondazione che porta il nome di Marco Simoncelli. In pista la spunta Riccardo Rossi: "Non me l'aspettavo, sono contentissimo della vittoria"

