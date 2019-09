La prima vittoria di Tatsuki Suzuki è un concentrato di emozioni all’insegna del numero 58. Sono le due cifre che identificano il mai dimenticato Marco Simoncelli, a cui è intitolato il circuito di Misano-Adriatico. E Sic58 è anche il team del pilota giapponese, che sin qui non aveva mai vinto né fatto pole prima del weekend del GP di San Marino. "Un giorno salirò sul podio insieme con tuo papà: per favore guardaci dal cielo", scriveva Suzuki su Twitter nell’ottobre 2017. Quel giorno è finalmente arrivato e non poteva esserci epilogo migliore. La favola di Tatsuki ha fatto commuovere papà Paolo. Sarà perché Suzuki ha gli occhi a mandorla ma l’accento romagnolo e quando parla ricorda il Sic. O sarà per il suo stile di guida e per quel sorpasso che gli ha regalato la vittoria. "Questo ragazzo è fortissimo, ha fatto gli ultimi tre giri come una bestia. Un sorpasso da campione. Emozioni così ti uccidono, ma ogni tanto ci vogliono", il commento del papà del Sic.