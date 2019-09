Direzione gara

Stavolta proprio male: a Dalla Porta in Moto3 è stata data una penalizzazione per aver oltrepassato la riga bianca all’ultimo giro, togliendogli punti importanti nella lotta per il titolo. Poi in Moto2 ad Augusto Fernandez non è stata inflitta nessuna penalità per aver oltrepassato la riga bianca al penultimo e poi in modo molto netto all’ultimo giro, manovra che gli ha permesso di uscire più forte da quella curva e battere Fabio Di Giannantonio con una manovra dura. Insomma per due volte le decisioni e le non-decisioni hanno favorito piloti spagnoli e chi insegue in classifica, quasi fosse un tentativo di tenere aperti almeno questi due campionati. Il vero problema, secondo me, è però che con questo proliferare di zone asfaltate anche molto ampie all’esterno e all’interno delle curve si invogliano i piloti a frenare oltre il limite, tanto non si cade, né si perde tempo. Io sono per il ritorno della ghiaia, della sabbia, di qualche superfice che obblighi chi sbaglia a pagare un prezzo in termini di prestazioni. Così neanche la Direzione Gara avrà tutte ste gatte da pelare.



PS. L’anno scorso Di Giannantonio fu penalizzato a Le Mans proprio per una manovra come quella di Fernandez e gli fu tolta la prima vittoria…