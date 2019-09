Vinales 2°, seguito da Rossi e Quartararo, nella classifica combinata del venerdì: segnali positivi dalla Yamaha, a caccia di conferme dopo i passi avanti già dimostrati nella seconda metà della stagione. "Il passo gara è abbastanza buono, ho lavorato molto con la gomma usata e il tempo non è male", spiega Vinales, reduce dal 3° posto di Misano. Lo spagnolo chiarisce i prossimi passi: "Dobbiamo continuare a migliorare, è necessario capire come fare andare la moto al massimo. Il setup non è ancora definitivo, stiamo provando un'evoluzione della moto. Per il team è molto importante che io provi i nuovi componenti, per cui fino a sabato insisteremo con l'obiettivo di progredire, anche se non è facile perchè in alcuni aspetti non mi trovo bene". Nessuna novità per il forcellone: "Ho un buon feeling con la gomma posteriore, quindi vado avanti così"