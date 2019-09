La situazione difficile di Lorenzo in Honda resta uno dei temi principali al Paddock, a 6 gare dal termine della stagione della MotoGP. Ne ha parlato ad Aragon anche Stefan Bradl, che conosce bene le dinamiche del Motomondiale e la stessa moto dello spagnolo, visto che quest'anno lo ha sostituito in Germania, in Repubblica Ceca e in Austria. "Credo che abbia difficoltà in generale, gli manca proprio il feeling con la moto. Credo sia difficile individuare un problema preciso, di fatto gli manca la guidabilità" - spiega Bradl - non ha corso tutte le gare e ha iniziato la stagione con un infortunio, questo ha reso la situazione molto complessa. È anche vero che la Honda è particolarmente sensibile, se non c'è una bella chimica da subito diventa tutto molto, molto difficile. È questo il problema centrale, non si tratta dell'anteriore".