Finalmente Aprilia: nel sabato di Aragon Espargarò e Iannone passano in Q2 e completano l'opera conquistando il 5° e l'11° posto in griglia di partenza. "Non sto ancora benissimo" spiega Iannone, in sella nonostante la spalla sinistra ancora dolorante per via della caduta di Misano, "nel Q2 ho fatto molta fatica, non avevo tanta forza e la gomma posteriore non mi dava la stessa velocità della Q1. Ma è sicuramente un weekend positivo, sapevamo di avere maggiori chance ad Aragon rispetto agli altri circuiti e lo abbiamo confermato".