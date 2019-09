Lo sfilamento della forcella è differente per Rossi, Vinales e Quartararo: più bassa per Valentino, leggermente più alta per Maverick, molto più sfilata per il Diablo. Il risultato è che la moto è più agile con maggior carico sull'anteriore, ma più difficile da controllare in frenata. Una scelta precisa per Quartararo, che frena più avanti, molto forte, ma senza far scomporre tanto la sua Yamaha. Facciamo chiarezza con questo Sky Tech

