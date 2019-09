Dovizioso: "Recuperare posizioni in gara sarà molto difficile"

Il 10° posto di Dovizioso ad Aragon è il peggior risultato in qualifica di Andrea su questa pista dal 2015, quando fu 13° in griglia. L'anno scorso si era qualificato 2° a 14 millesimi da Lorenzo. Quest'anno il suo passivo è di +1.599 da Marquez. Un risultato che il pilota della Ducati prova a spiegare così ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Non sono assolutamente soddisfatto di questo 10° posto, sarebbe stato importante partire dalle prime due file per provare a giocarci il podio, dato che qui la Ducati ha delle buone chance. Purtroppo ho fatto un errore alla curva 12 nel mio giro buono, un vero peccato… Stavo migliorando, ma ho staccato troppo tardi e sono andato fuori pista. Un errore che mi fa davvero incazzare, perché avevamo bisogno di un buon piazzamento, però ormai è fatta. Adesso dobbiamo continuare a lavorare nel warm up, fare una buona partenza condizionerà la gara. Recuperare posizioni in gara sarà molto difficile, ma credo e spero di avere il passo per salire sul podio, devo riuscire a mettermi nella posizione giusta. Problemi con le gomme? Non lo so, soprattutto nelle ultime due piste abbiamo poco grip, questo forse ci influenza, dobbiamo adattarci tanto nella guida, ma stiamo facendo fatica".