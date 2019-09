Resta cauto Marc Marquez, dopo aver centrato sul tracciato del Motorland la 61esima pole in top-class, la nona quest'anno, l'89^ considerando tutte le classi: "Era importante chiudere in prima fila, era questo il nostro obiettivo principale. Prima di uscire dai box per le qualifiche mi hanno detto di non fare il matto, e così ho fatto. Con il secondo pneumatico ho commesso 2-3 errori ma il giro era buono, nonostante la caduta di ieri in generale sono stato costante. La quarta sessione di libere è stata decisiva per prepararmi a una bella gara". Ma guai a dire che lo spagnolo ha la vittoria in pugno: "Anche ad Austin erano sicuri che avrei vinto io, poi invece sono caduto al nono giro, ho ancora bene in testa quel GP. Dobbiamo restare concentrati, scegliere la mescola migliore e godercela. Non sarà facile, anche perchè Quartararo e Vinales vanno forte".