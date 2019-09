Le previsioni erano state chiare: sarà un sabato bagnato ad Aragon. Così è stato. Nella notte tra venerdì e sabato ha piovuto parecchio sul circuito spagnolo. Una pioggia che, in modo leggero, ha continuato a cadere a tratti anche nel corso delle Libere 3. Il risultato è una pista umida solo a metà, che via via si è asciugata nel corso della mattina. Diversi piloti della MotoGP hanno preferito non correre con queste condizioni miste: Iannone, Aleix Espargaro', Miller, Rabat e soprattutto Marquez hanno preferito restare ai box. Lo spagnolo della Honda ha mantenuto comunque il miglior tempo nella classifica combinata (1:46.869 stampato nelle Libere 1 sull'asciutto). In questa terza sessione di Libere, su pista umida, il più veloce è stato Rins davanti a Vinales. Buono il terzo posto di Kallio, che prende il posto di Zarco in KTM. Settimo tempo per Rossi, 14° Dovizioso. Nessuno è riuscito a miglorare i tempi del venerdì sull'asciutto: restano pertanto fuori dal Q2 piloti come Petrucci, Morbidelli e Lorenzo. Alle 13:30 si torna in pista per la quarta e ultima sessione di Libere. Alle 14:10 scatta la caccia alla pole, da seguire LIVE sul web con skysport.it e in tv con Sky Sport MotoGP.