Quartararo si conferma nel sabato di Aragon, arrendendosi solo a Marquez nelle qualifiche: "Come voto mi merito un 9. Dalle prime libere abbiamo visto che Marquez aveva un passo molto veloce, nelle FP4 era davvero incredibile, il nostro obiettivo era raggiungere la prima fila e ci siamo riusciti quindi sono molto contento. L'ultimo giro ho superato il limite". Problemi in frenata all'anteriore? "Non li abbiamo risolti anche se siamo migliorati, non siamo ancora perfetti ma il passo è molto buono".

Il capotecnico Gubellini: "Giro perfetto"

Diego Gubellini, Capotecnico di Quartararo, applaude il pilota francese: "Nelle libere ha faticato in frenata, soprattutto nel secondo settore, oggi invece ha concluso un giro perfetto per la nostra moto. Abbiamo calcolato solo che nel quarto settore perdiamo un decimo e mezzo su Honda e Ducati, Fabio ha guidato in maniera davvero incredibile".