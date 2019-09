Warm up su asfalto bagnato al Motorland, a causa della tempesta d'acqua arrivata nella notte. In MotoGP il più veloce è Vinales (1:59.111) davanti a Crutchlow e Mir, poi Bagnaia e Rossi. Non prende rischi Marquez, che rientra ai box dopo un giro. In Moto3 1° il leader del Mondiale Canet (2:11.162), alle sue spalle Garcia e McPhee. In Moto2 1° Alex Marquez (1:53.842), precede Marini e Fernandez. Aggiornamenti su Pol Espargarò (caduto nelle ultime libere): operato a Barcellona, è difficile che possa correre in Thailandia

Le gare in diretta su Sky Sport MotoGP: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13 (entrambe anche su Sky Sport Uno, sul digitale terrestre al canale 472), Moto2 alle 14.30