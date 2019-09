Il trasferimento numero 1 del mercato per la prossima stagione è certamente quello di Alvaro Bautista che lascia Borgo Panigale in direzione Tokio. Il pilota Ducati non trova un accordo con gli uomini della Rossa e passa alla Honda HRC che con la nuova CBR1000RR dovrebbe finalmente avere la moto giusta per riemergere dall'oblio. Il progetto è tutto da scoprire, moto nuovissima ancora da presentare, ma le risorse ci sono, non manca nulla insomma per far bene. Il team sarà factory al 100% con la casa dell'ala che dovrebbe raddoppiare il numero di moto, grazie alla confermata partnership con Althea-Moriwaki. La sella di Bautista in Ducati viene presa da Scott Redding che, in lotta per il titolo BSB dopo diverse stagioni in MotoGP, conosce bene la Panigale V4R seppur diversa nell'elettronica. L'inglese ritorna quindi nel giro che conta, non che il British Superbike non sia un campionato all'altezza, ma il Mondiale è un'altra cosa.

Kawasaki: chi farà coppia con Rea?

In casa Kawasaki KRT la decisione da prendere è sull'uomo che affiancherà il fenomeno Rea. Haslam non è detto rimanga al suo posto e "a spasso" c’è un certo Lowes, appiedato da Yamaha Factory team Crescent. Restando in orbita Akashi, il team Puccetti deve sostituire Ratzatlioglu che dovrebbe passare proprio alla Yamaha a far coppia con Vd Mark. Raddoppia l'impegno con due ZX10RR Pedercini, una per Torres e quella aggiuntiva per il rientrante Savadori. Una bella notizia.

BMW: con Sykes ci sarà Laverty

Si rafforza anche BMW con la nuova coppia Sykes - confermatissimo - e Laverty che dopo un anno con Go Eleven Ducati torna in un factory team dalle grandi ambizioni. La Yamaha, detto di Lowes (fuori), Vd Mark e Ratzatlioglu nell'orbita del team factory, si confermerà una presenza di peso in griglia. Ritroveremo infatti con buone probabilità Baz con Ten Kate (ci sarà anche una seconda moto?) mentre GRT dovrebbe affidare le R1 a Cortese (confermato?) e Caricasulo (new entry dalla Supersport?). Per conferme definitive toccherà aspettare ancora un po'. Intanto è ora di tornare in pista, a Magny Cours prima di chiudere con l'Europa e arrivare ai due round finali di Argentina e Qatar. Poi sarà veramente 2020.