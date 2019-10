Vinales: "Stiamo facendo un grande lavoro"

"Ad Aragon abbiamo trovato il moro per andare forte in gara già nei primi giri, questo è un aspetto molto importante per me. La fase dal 1° al 15° giro è quella in cui ho faticato di più in questa stagione, quindi avevamo bisogno di migliorare in questo senso in vista di Buriram. Arriviamo a questo weekend in ottima forma, anche perché l’anno scorso ho fatto una buona gara qui. Le temperature sono alte in questo circuito, tuttavia penso che sia una pista che si adatta bene a noi, le gomme funzionano molto bene qui. C’è un’atmosfera molto bella nel team, stiamo facendo un grande lavoro. Spero di essere ancora più competitivo in Thailandia per restare più vicino possibile ai top rider. Come ho detto tante volte, il mio obiettivo in questo momento è essere il primo fra tutte le Yamaha e provare a lottare per il terzo posto nella classifica del Mondiale".