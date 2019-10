Valentino: "Volevamo cambiare per essere più forti"

Rossi, intervistato in esclusiva da Sandro Donato Grosso, racconta come è maturata la decisione di separarsi da Galbusera: "Dopo Misano ho parlato con Silvano, volevamo provare a cambiare qualcosa per essere più forti. Lui vuole continuare a lavorare con la Yamaha, provando a fare qualcosa che gli porti meno stress e che gli permetta di essere più tempo a casa, allo stesso tempo con il team volevamo provare qualcosa di nuovo per cercare nuovi miglioramenti. Non me l'aspettavo, ma parlando insieme abbiamo deciso di cambiare, così Galbusera potrà andare a lavorare per i test e io avrò come capotecnico David Munoz, che con Bagnaia ha vinto il Mondiale Moto2 nel 2018. Munoz non ha esperienza in MotoGP, ma è molto giovane, ha belle idee, siamo tutti contenti di questa novità. Vedremo se riusciremo a diventare più forti. Mi piace il lavoro che Munoz ha svolto con Bagnaia, soprattutto per come ha gestito il finale di stagione. Il mio futuro? Molto dipenderà dai risultati della prossima stagione".