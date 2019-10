Mancano 15 giri alla fine del GP della Thailandia di Moto3 quando Binder, con una mossa a dir poco avventata, manda a terra Suzuki, Canet e McPhee. Il giapponese del SIC58 Squadra Corse non le manda a dire al rivale sudafricano: "Avevo pensato a un errore di McPhee, ma Binder è sempre il solito c....e, fa sempre così, non gliene frega un c....o degli altri - ha spiegato ai microfoni di Sky, riguardando le dinamiche dell'incidente -. Stiamo facendo la gara oppure stiamo provando ad ammazzare qualcuno? Devi avere rispetto per gli altri, non basta buttarsi dentro e sperare di non cadere. Questa non è una gara, questo è un c.....e".