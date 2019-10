Archiviata la delusione per l'ottavo posto nell'ultimo GP di Burinam in Thailandia, Valentino Rossi si è subito rituffato nel mondo dei motori. Stavolta, però, a quattro ruote. Il pilota di Tavullia è sceso infatti in pista sul circuito di Misano a bordo di una Ferrari. Non però sulla classica monoposto rossa di Formula Uno, che Rossi ha già guidato spesso in passato, ma su una 488 GT3 del team Kessel Racing, con cui parteciperà alla 12 Ore del Golfo del prossimo 14 dicembre. In occasione dell'ultimo Gran Premio del Mugello, Rossi aveva annunciato che quest'anno non avrebbe preso parte al Rally di Monza, corsa che ha disputato ininterrottamente dal 2003 e in cui ha trionfato per ben sette volte. Al posto della gara brianzola, una nuova sfida: l'endurance ad Abu Dhabi, sulla pista di Yas Marina. L'ennesima occasione per Rossi per misurarsi con il mondo del motorsport. Non è un mistero che, dopo il ritiro dal Motomondiale, il nove volte campione del mondo vorrebbe entrare nel mondo delle quattro ruote con più frequenza. Ad Abu Dhabi però non sarà solo. Ad affiancarlo ci saranno Uccio Salucci, il suo storico amico e manager, e il fratellastro Luca Marini, che invece in Thailandia ha trovato in Moto2 la prima vittoria della stagione. Per i tre tanti giri di prova per iniziare a prendere confidenza con il nuovo mezzo. Dal 20 ottobre partirà il trittico ravvincato Giappone-Australia-Nuova Zelanda in MotoGP: Rossi non ha così voluto perdere tempo. Partecipare senza ambizione di vittoria non è mai stato nel suo stile.