Meregalli: "Molto probabilmente continueremo con Folger"



Sul tema Zarco interviene anche il Team Manager Yamaha, Maio Meregalli: "Quando ci aveva dato la sua disponibilità ci aveva anche detto che la sua prima opzione era quella di tornare a correre. Ha avuto l’opportunità in Honda ed è stato giusto che se la prendesse". Se non dovesse continuare con LCR potreste ripensare a lui: "Vogliamo orhanizzare il test team questo weekend, molto probabilmente continueremo con Folger". A proposito, qual è il programma del test team? "Cercheremo di provare in qualche pista europea prima dei GP con Folger e di condividere i test quando possibile con Ducati, come abbiamo fatto quest’anno al Mugello e a Misano, in più è anche nostra intenzione fissare delle wild card, ma al momento questo non è ancora deciso".