1:46.661 è questo il tempo fatto siglare nel secondo turno di prove libere da Lorenzo, 17° nella classifica combinata del venerdì di Motegi. Lo spagnolo prosegue nel lavoro di adattamento alla propria Honda (il migliore, Quartararo, è 1° in 1:44.764, ha un vantaggio su Lorenzo di quasi due secondi) e traccia un bilancio della propria stagione: "Professionalmente non posso essere felice. E' un 2019 disastroso come risultati, feeling con la moto, velocità in pista. L'annata peggiore della mia carriera in MotoGP. Ma nella vita devi cercare di essere sempre positivo, mi reputo un ragazzo fortunato, quindi cerco solo di guardare avanti e lavorare per cambiare la situazione". "La posizione in classifica non è fantastica, ma è pur sempre la migliore dopo Assen, negli altri GP accumulavo un distacco di oltre 1.5. Questa volta abbiamo anche trovato qualche nuova soluzione che mi piace", aggiunge Lorenzo.