Dopo la conquista del Mondiale piloti da parte di Marquez, il 16esimo GP del calendario potrebbe essere decisivo per la corsa al titolo costruttori: a Motegi la Honda può chiudere i giochi. Tutto aperto in Moto2 e Moto3

Dopo il trionfo di Marc Marquez a Buriram, la MotoGP fa tappa a Motegi, dove la Honda potrebbe conquistare ufficialmente il mondiale costruttori: se il team giapponese riuscirà a confermare (o ad aumentare) i 77 punti di vantaggio sulla Ducati, arriverà il titolo. Sarà possibile seguire il GP di Giappone in diretta esclusiva alle 8 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201), oppure online con il nostro live-blog. Prima della MotoGP si affronteranno i protagonisti del Mondiale di Moto3 e Moto2, impegnati nelle gare al via rispettivamente alle 5 e alle 6.20. Vediamo l'intero programma su Sky Sport MotoGP.

Domenica di gare: Moto3 alle 5, Moto2 alle 6.20, MotoGP alle 8

La domenica della 16esima tappa del Motomondiale si apre alle 5 con la Moto3, Moto2 alle 6.20: in cabina di commento al fianco di Rosario Triolo ci sarà Federico Aliverti. Alle 8 prende il via la MotoGP: cronaca affidata come sempre alla coppia Meda-Sanchini, a raccogliere tutte le ultime notizie dal tracciato ci pensano i pit-reporter Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, interventi dai box anche di Alex de Angelis e Giovanni Zamagni. Come sempre nel ruolo di padrona di casa di Paddock Live c'è Vera Spadini.

Dal pre al post gara: tutti gli approfondimenti

La gara della MotoGP domenica inizia alle 8, ma già alle 7.15 vi porteremo a Motegi con Paddock Live, alle 7.30 tutti in griglia di partenza con Grid. Dal pre al post GP: in Zona Rossa spazio alle interviste dei protagonisti e agli approfondimenti. A seguire Paddock Live, infine alle 12 appuntamento con Race Anatomy: Cristiana Buonamano con i suoi ospiti analizza l'intera giornata di gara, con Sky Sport Tech e realtà virtuale ad accompagnare il racconto.

Il liveblog della gara su sito e app di Sky Sport

Il racconto della MotoGP è anche su Skysport.it e l'app di Sky Sport. Con il nostro liveblog potrete vivere da vicino le grandi emozioni del Motomondiale: cronaca, foto, video esclusivi e curiosità sull'intera settimana di Motegi.

NOTTE TRA VENERDÌ 18 E SABATO 19 OTTOBRE

Ore 1.55: Moto3 – prove libere 3

Ore 2.50: Moto2 – prove libere 3

Ore 3.45: MotoGP – prove libere 3

SABATO 19 OTTOBRE

Ore 5.15: Paddock Live

Ore 5.30: Qualifiche Moto3

Ore 6.30: Moto2 – Qualifiche

Ore 7.25: MotoGP - Prove libere 4

Ore 8.05: Qualifiche MotoGP

Ore 10.30: Conferenza stampa qualifiche

Ore 11.00: Paddock Live Show

Ore 11.30: Talent Time

NOTTE TRA SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE

Ore 1.35: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

DOMENICA 20 OTTOBRE

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5.00: Gara Moto3

Ore 6.00: Paddock Live

Ore 6.20: Gara Moto2

Ore 7.15: Paddock Live Gara

Ore 7.30: Grid

Ore 8.00: Gara MotoGP (repliche alle 10.15, 14, 17)

Ore 9.00: Zona Rossa

Ore 9.45: Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 12.00: Race Anatomy MotoGP