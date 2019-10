Moto2, Motegi: Marini e Bulega nel gruppo di testa

Il venerdì di Motegi ha dato due indicazioni: Marini è ancora in formato Thailandia e Bulega è tanto vicino. Maro ha concluso la prima giornata con un buon quarto piazzamento nella classifica combinata (1:50.921), davanti a Sam Lowes e a due decimi e mezzo da Alex Marquez. E’ dello spagnolo infatti il miglior crono del venerdì (1:50.647). Luca si è subito trovato a suo agio sul layout giapponese, al momento è potenzialmente in Q2 e, considerando il meteo di domani (è attesa pioggia), potrebbe aver messo una seria ipoteca per entrare nei primi quattordici (più quattro) che si giocheranno la pole. “Un venerdì positivo – dice Marini - soprattutto per le informazioni raccolte durante il long run in FP2. Domani probabilmente pioverà, quindi era importante lavorare in ottica gara fin dai primi giri. Il feeling è buono, ho sensazioni molto simili a quelle avute in Thailandia anche se le temperature e i consumi sono parecchio differenti. Le gomme non si scaldano e questo ci consente di essere più costanti e di poter spingere da subito. Sul bagnato sono andato spesso forte e siamo pronti ad una qualifica in queste condizioni. Caratteristica di questo tracciato è che con la pioggia c’è poco grip. Sarà fondamentale trovare un assetto che faccia lavorare correttamente gli pneumatici”.

Buone notizie anche dall’altro alfiere Sky VR46. Nicolò Bulega è riuscito a migliorare il crono della mattina (dodicesimo), limando il suo tempo di oltre sette decimi. Bubi ha bloccato il cronometro sull’1:50.964 (sesto) davanti a Stefano Manzi e in scia al suo compagno di box, lontano poco meno di un decimo. Il pilota emiliano ha confermato un buon feeling sul circuito di Motegi, proprio qui nel 2016 centrò infatti il suo secondo podio con i colori del Team. Proverà a replicare quanto di buono fatto nella classe leggera tre stagioni fa. “Sono abbastanza soddisfatto di quanto fatto oggi – spiega Bulega - era importante centrare la Q2 fin dal primo turno perché il meteo per domani è davvero molto incerto e sarà difficile riuscire a migliorarsi in FP3. Sono contento dello step in avanti fatto tra le due sessioni e continuiamo a verificare i dati per riuscire a guadagnare ancora qualcosa per la qualifica”.

Nieto: “Ci siamo concentrati sul passo gara”

Tutta la soddisfazione del Team Manager Sky VR46 al termine della prima giornata di Motegi. “Ottimo lavoro di squadra – commenta Nieto - considerate le previsioni meteo per domani, abbiamo preferito stravolgere il programma e concentrarci, fin da stamattina, sul passo gara ed entrambi i piloti ci hanno dato buoni feedback”.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Sabato 19 ottobre

Moto3 - Libere 3, ore 02.00

Moto2 - Libere 3, ore 02.55

Moto3 - Qualifiche, ore 05.35

Moto2 - Qualifiche ore 06.30

Domenica 20 ottobre

Moto3 - Warm up, ore 01.40

Moto2 - Warm up, ore 02.10

Moto3 - Gara ore 05:00

Moto2 - Gara ore 06.20