Moto3, Sky VR46: Vietti va già forte nel venerdì di Motegi

Bene Celestino che è cresciuto tanto nel corso del secondo turno e ha terminato la sessione al sesto posto. Giornata complessa per Dennis che è 29esimo, lontano dal gruppo di testa. Nieto: “Abbiamo ragionato soprattutto in ottica gara”

Nel venerdì di Motegi, Celestino ha messo subito le cose in chiaro. Sesto posto nella classifica combinata per il pilota piemontese che ha stampato il tempo di 1:57.081, davanti a Tatsuki Suzuki e a tre decimi da Andrea Migno che ha fatto il miglior crono di giornata. Vietti è partito in sordina, nelle FP1 infatti ha chiuso al 28esimo posto, per poi fare il vero step nel corso del secondo turno. Cele sarebbe virtualmente in Q2, per le Free Practice 3 di domani, stando alle previsioni, c’è una buona percentuale che possa piovere. Per cui, sarà difficile migliorarsi. “Sono contento- dice Vietti - con i ragazzi abbiamo fatto un ottimo lavoro e le sensazioni alla guida sono molto buone. Sabato ci aspetta un meteo particolarmente incerto anche per le qualifiche, ma possiamo fare bene”.

Dennis è partito bene nel corso della mattinata con il 14esimo tempo delle FP1 e poi, al contrario del suo compagno di box, ha faticato tanto durante le Libere 2. Il pilota romano è 29esimo nella classifica combinata con un secondo e quattro da limare, che è il distacco dal miglior tempo di Andrea Migno. Le sensazioni a caldo di “The Rocket” che confida di mettere a posto la moto nella giornata di domani. “Un approccio davvero complesso – commenta Foggia - siamo partiti dallo stesso setting dello scorso anno quando avevo centrato il quarto posto, ma le sensazioni non sono state le stesse. Dobbiamo cambiare rotta e stravolgere la moto per la qualifica di domani”.

Nieto: “Vietti subito a suo agio, Foggia ha fatto fatica”

L’analisi del venerdì di Motegi da parte del Team Manager Sky VR46. “Una prima giornata impegnativa – spiega Nieto - dove abbiamo ragionato soprattutto in ottica di gara. Celestino si è trovato quasi subito a suo agio e nel pomeriggio ha fatto un buon step in avanti. Dennis invece ha fatto più fatica a trovare il giusto feeling alla guida e dobbiamo lavorare per mettergli a disposizione un pacchetto per poter essere competitivo”.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Sabato 19 ottobre

Moto3 - Libere 3, ore 02.00

Moto2 - Libere 3, ore 02.55

Moto3 - Qualifiche, ore 05.35

Moto2 - Qualifiche ore 06.30

Domenica 20 ottobre

Moto3 - Warm up, ore 01.40

Moto2 - Warm up, ore 02.10

Moto3 - Gara ore 05:00

Moto2 - Gara ore 06.20