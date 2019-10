Aprilia è al lavoro per un progetto importante, con tante novità sotto tutti i punti di vista, anche per l'organico. Ma quando vedremo in pista la nuova moto? A Phillip Island fa chiarezza direttamente il direttore sportivo del team, Massimo Rivola: "Rispondo facendo una sorta di appello ai miei: la nuova moto deve essere in pista in Malesia, stiamo correndo tutti per rispettare il programma"

