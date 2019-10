Vincitore del GP nel 2018, Vinales sul circuito bagnato di Phillip Island si mette subito davanti a tutti: con il tempo di 1:38.957 lo spagnolo della Yamaha precede Miller e Marquez. 4° Rossi, al 400° GP della carriera. Nella top ten anche le altre due Yamaha del Team Petronas, quelle di Morbidelli e Quartararo. Il rookie francese, però, è caduto nel finale: grande paura ma fortunatamente nulla di fratturato, aolo un grande ematoma alla gamba sinistra, il Diablo verrà sottoposto a un trattamento medico per tornare al meglio nelle Libere 3. Sul fronte Ducati meglio Petrucci di Dovizioso: i due chiudono rispettivamente al 5° e al 10° posto le Libere 1. Zarco, in pista per gli ultimi 3 GP con la Honda LCR al posto di Nakagami, a un passo dalla top ten: è 12°