Un canguro taglia la strada a Iannone alla fine dei test gomme a Phillip Island. Non è l'unico caso per la pista australiana, e nemmeno per 'The Maniac'. Ma non mancano anche i precedenti, piuttosto simpatici, nella storia del Motociclismo. Riviviamoli insieme

A Phillip Island lo spettacolo non lo offrono solo i piloti. Finiti i test gomme sul circuito australiano, Andrea Iannone si è visto tagliare la strada da un canguro. Un episodio simpatico, che non può che far tornare in mente altri precedenti altrettanto singolari. Ve li ricordate tutti?

Il serpente di Buriram

La Thailandia ha ospitato lo scorso febbraio il circus della MotoGP per la prima volta nella storia. C’era quindi grande curiosità dietro al debutto assoluto del circuito di Buriram. Proprio nell’ultimo giorno di test, è arrivato l’episodio curioso che ha donato quel tocco esotico alla pista. Nella parte iniziale della terza sessione, i test sono stati interrotti con esposizione della bandiera rossa per via della presenza di un serpente in pista. I commissari hanno subito portato via il rettile, senza nessuna conseguenza per lui e per i piloti.