Highside nelle prime Libere in Australia per Quartararo: "Sento un po' male dappertutto, ma fortunatamente non ho nulla di rotto. Sabato mattina verrò sottoposto a ulteriori esami, poi spero di poter affrontare le terze libere". Il dott. Zasa: "Forte contusione a piede e caviglia della gamba sinistra, meglio lasciarlo fermo dopo aver preso l'antidolorifico"

A circa 2 minuti dal termine delle Libere 2 si chiude la prima giornata in pista di Fabio Quartararo: il miglior rookie del 2019 scivola alla curva 6 procurandosi un trauma contusivo distorsivo al piede e alla caviglia sinistra, che non gli permette di scendere in pista nel pomeriggio australiano per la seconda sessione. "Sto bene, sono fortunato perchè non ho nulla di rotto. Volevo provare ancora, ma avendo preso un forte antidolorifico è meglio che non torni in sella nelle FP2. Sabato mattina svolgerò ulteriori esami al centro medico, spero di ottenere l'idoneità a correre - spiega il pilota del Team Petronas - sento un po' male dappertutto, ma ora devo restare tranquillo e fare il possibile per essere in forma sabato".

Michele Zasa, responsabile del centro medico, aggiunge: "Quartararo si è procurato una contusione importante, per gli effetti collaterali dell'antidolorifico è più prudente lasciarlo a riposo. Speriamo che riesca a girare sabato".