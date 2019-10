E' la settimana del GP d'Australia: Dalla Porta in Moto3 ha la prima chance per festeggiare il titolo. In Moto2 cerca punti preziosi il leader della classifica Alex Marquez, mentre in MotoGP il fratello Marc punta a frantumare nuovi record, dopo aver già vinto il Mondiale. Ecco il programma completo del weekend. La gara di MotoGP in diretta esclusiva alle 5 domenica su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

-3: si avvicina l'epilogo del Motomondiale. In MotoGP, a differenza delle altre classi, la battaglia per il titolo si è già conclusa: Marc Marquez ha chiuso i giochi in Thailandia. E lo spagnolo non si è accontentato certo di questo risultato: in Giappone è riuscito a ribadire la propria forza aggiudicandosi una gara mai in discussione, vinta davanti a Quartararo (che a Motegi si è laureato rookie dell'anno) e Dovizioso. Proprio il ducatista, 2° in classifica a 119 punti da Marquez, è chiamato a raccogliere punti preziosi per tenersi stretta la posizione in classifica. Attenzione agli attacchi di Vinales, in netta crescita da metà stagione, e Rins, entrambi a quota 176 in classifica. Cerca il riscatto Rossi, scivolato a Motegi, che in Australia ha collezionato 8 vittorie e 18 podi. Restando in casa Yamaha questo weekend punta a confermarsi Morbidelli, 6° in Giappone dopo essere scattato alle spalle di Marquez.

L'Italia sogna in Moto3: Dalla Porta potrebbe festeggiare il titolo già domenica, gli basterà incrementare il distacco da Aron Canet di altri cinque punti. In Moto2 sono 36 su Luthi e 42 su Fernandez i punti di vantaggio che ha in classifica il leader Alex Marquez. Sarà possibile seguire tutte le gare in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201), oppure online con il nostro live-blog. Vediamo l'intero programma su Sky Sport MotoGP.

Venerdì le prime uscite in pista

Giovedì alle 8 la conferenza piloti, venerdì moto finalmente in pista. Sono i piloti della Moto3 i primi ad "assaggiare" il circuito di Phillip Island: Libere 1 alle 23.55. Alle 24.50 la sessione inaugurale della Moto2, all'1.45 quella della MotoGP. Dopo poco più di due ore di pausa si torna in pista: Libere 2 di Moto3 alle 4.10, di Moto2 alle 5.05, di MotoGP alle 6. Chiude la giornata Paddock Live Show alle 9, seguito da Talent Time.

Sabato la battaglia per la pole

Concluse le terze sessioni di prove libere, il programma di sabato delle qualifiche si aprirà con la Moto3: pole in gioco dalle 3.30. Alle 4.30 la Moto2, poi salirà in cattedra la MotoGP: quarto turno di prove libere alle 5.25, qualifiche alle 6.05. I protagonisti si sposteranno poi nella consueta conferenza stampa, fissata per le 8.30.

Domenica di gare: Moto3 alle 2, Moto2 alle 3.20, MotoGP alle 5

La domenica della 17esima tappa del Motomondiale si aprirà alle 2 con la Moto3, classe in cui Dalla Porta è a un passo dal titolo: in cabina di commento al fianco di Rosario Triolo ci sarà Federico Aliverti. Alle 3.20 la Moto2, alle 5 prenderà il via la MotoGP: cronaca affidata come sempre alla coppia Meda-Sanchini, a raccogliere tutte le ultime notizie dal tracciato ci penseranno i pit-reporter Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, interventi dai box anche di Alex de Angelis e Giovanni Zamagni. Come sempre nel ruolo di padrona di casa di Paddock Live ci sarà Vera Spadini.

Dal pre al post gara: tutti gli approfondimenti

La gara della MotoGP domenica inizierà alle 5, ma già alle 4.15 vi porteremo a Phillip Island con Paddock Live, alle 4.30 tutti in griglia di partenza con Grid. Dal pre al post GP: in Zona Rossa alle 6 spazio alle interviste dei protagonisti e agli approfondimenti. A seguire Paddock Live, infine alle 12 appuntamento con Race Anatomy: Cristiana Buonamano con i suoi ospiti analizza l'intera giornata di gara, con Sky Sport Tech e realtà virtuale ad accompagnare il racconto.



GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

Ore 7.45: Paddock Pass

Ore 8: Conferenza stampa piloti

Ore 9: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

NELLA NOTTE TRA GIOVEDÌ 24 E VENERDÌ 25 OTTOBRE

Ore 23.55: Prove libere 1 Moto3

Ore 24.50: Prove libere 1 Moto2

Ore 1.45: Prove libere 1 MotoGP

Ore 4.10: Prove libere 2 Moto3

Ore 5.05: Prove libere 2 Moto2

Ore 6: Prove libere 2 MotoGP

Ore 9: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

NELLA NOTTE TRA VENERDÌ 25 E SABATO 26 OTTOBRE



Ore 23.55: Prove libere 3 Moto3

Ore 24.50: Prove libere 3 Moto2

Ore 1.45: Prove libere 3 MotoGP

Ore 3.15: Paddock Live

Ore 3.30: qualifiche Moto3

Ore 4.30: qualifiche Moto2

Ore 5.25: prove libere 4 MotoGP

Ore 6.05: qualifiche MotoGP

Ore 8.30: Conferenza stampa qualifiche

Ore 9: Paddock Live Show

Ore 9.30: Talent Time

NELLA NOTTE TRA SABATO 26 E DOMENICA 27 OTTOBRE

Ore 24.35: Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 2.30: Paddock Live

Ore 2: Gara Moto3

Ore 3: Paddock Live

Ore 3.20: Gara Moto2

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Grid

Ore 5: Gara MotoGP

Ore 6: Zona Rossa

Ore 6.45: Paddock Live

Ore 12: Race Anatomy MotoGP