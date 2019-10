Brutto highside alla curva 6 sul circuito di Phillip Island per il Diablo, a circa tre minuti dal termine della prima sessione di prove libere : il rookie francese, dolorante soprattutto alla gamba sinistra, viene portato al centro medico dove fortunatamente vengono escluse fratture. Il suo venerdì in pista è già terminato: Quartararo salta le Libere 2, meglio svolgere un trattamento essendosi procurato un grande ematoma alla gamba sinistra, dovrebbe rientrare sabato nel terzo turno (al via nella notte italiana all'1.45)