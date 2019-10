Scintille a Phillip Island in casa Honda: nel corso delle Libere 2 Marquez nel rettilineo finale si trova sulla propria traiettoria Lorenzo, che procede molto più lentamente. Contatto tra i due: Marc non riesce a concludere il proprio giro lanciato e a moto spente non nasconde il proprio disappunto nei confronti del compagno di squadra, che nel contatto perde un'aletta. Tutto chiarito e risolto nel post libere.

