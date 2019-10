Il maltempo domina le terze prove libere sul circuito di Phillip Island: pochi giri per tutti, Maverick Vinales (leader di entrambe le sessioni del venerdì) ne completa 7 e si conferma il migliore davanti a Marc Marquez e Pol Espargarò (che dovrà comunque passare per il Q1, essendo 17° nella classifica combinata). Dopo la caduta nelle FP1 rientra ed effettua 6 giri Quartararo, anche lui costretto ad affrontare il Q1 avendo saltato le seconde Libere, le uniche fino ad ora sull'asciutto, in cui i piloti hanno fatto registrare i propri migliori tempi.

La gara di MotoGP in diretta esclusiva alle 5 domenica su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno