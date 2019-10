Dopo i problemi meteo avuti nelle terze prove libere (pochi piloti in pista a causa di vento e pioggia), la situazione per la MotoGP peggiora ulteriormente nelle FP4. Bandiera rossa a 12.53 minuti dal termine, dopo la caduta di Oliveira (legata proprio a una raffica di vento che lo ha letteralmente spostato in fase di staccata sul rettilineo dei box) e un confronto con i piloti è arrivata la comunicazione ufficiale: qualifiche cancellate a causa del forte vento. La direzione gara dovrà decidere se gareggiare con la griglia definita dalla classifica combinata delle tre prove libere, o far svolgere domenica mattina le qualifiche

