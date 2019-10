Marquez conquista in Australia la 55^ vittoria in top-class, una in più di Doohan. Con questo successo lo spagnolo sale a 375 punti, sempre più solo in vetta alla classifica (+135 su Dovizioso). Adesso il campione del mondo della Honda punta al record di punti assoluto nell’era MotoGP, che appartiene a Lorenzo (383 punti nel 2010): con due gare ancora da disputare, può davvero scrivere la storia