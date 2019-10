A Phillip Island scatta il 17° GP della stagione: attenzione soprattutto alle Yamaha, guidate da uno straordinario Vinales (1° in griglia). In Moto3 Dalla Porta festeggia gara e titolo, giochi ancora aperti invece in Moto2: successo di Binder davanti a Martin e Luthi. 8° Marquez, leader della classifica con 242 punti contro i 214 di Luthi e i 209 di Binder