Marquez è insaziabile, non lascia neanche le briciole agli avversari. Nonostante il titolo piloti e il titolo costruttori già in tasca, il campione del mondo della Honda ha vinto anche la gara in Australia, complice la caduta di Vinales nel finale del GP. I due spagnoli scrivono un nuovo capitolo della loro rivalità, che Marquez commenta così: “Maverick ha fatto paura… Mi sono detto: ‘Se posso andare dietro a Vinales per 5 giri quando lui spinge, allora possiamo vincere questa gara’. Ed è quello che ho fatto. Ho preso tanti rischi, ma quando ho visto che Vinales ha iniziato a calare, a quel punto ho pensato davvero di poter vincere. Entrambi eravamo al limite con la gomma morbida, Quartararo ha sbagliato a scegliere la gomma dura”.

Al termine dell’intervista, Marquez è protagonista di un simpatico siparietto con Sandro Donato Grosso: “Poi Miller ti offre da bere”, dice scherzando il nostro inviato. Lo spagnolo dimostra di avere la battuta pronta e replica subito: “Se bevo io, bevi anche tu. Questa notte ci beviamo una birretta insieme, dai…”. Marquez sta attraversando una stagione favolosa e il buon umore lo aiuta a godersi questo momento in modo perfetto.