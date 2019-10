Finalmente Bagnaia: debuttante in MotoGP, Pecco è stato tra i protagonisti dell'ultima gara in Australia, chiusa a ridosso del podio. "Quella di Phillip Island era una pista molto particolare, che si adatta molto al mio stile di guida, raggiungere il quarto posto è stato incredibile. Ero fortissimo nelle percorrenze e riuscivo a far girare molto bene la moto, tutto il team è rimasto molto soddisfatto", spiega Pecco. Ripetersi in Malesia? "Non possiamo puntare al podio o al quarto posto anche questa settimana, le condizioni sono differenti, l'obiettivo è la top ten". Bagnaia mette nel mirino già la prossima stagione: "Il lavoro di quest'anno è servito soprattutto per il 2020, quando avrò una moto che si adatterà ancora di più al mio stile di guida. Sarà molto diversa dalla moto attuale, non so dire quali traguardi riuscirò a raggingere ma sono certo che ci sarà un passo avanti ulteriore".